Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал ТБШ

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".

Это произошло на "Ролан Гаррос" — 2022.

В полуфинальном матче Гауфф уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан.

Ранее лучшим результатом Гауфф на ТБШ был четвертьфинал 2021 года на том же "Ролан Гаррос".

За титул на "Ролан Гаррос" — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая не проигрывала уже 34 матча подряд.