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Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал ТБШ
Теннисистка легко справилась с Мартиной Тревизан
фото - rolandgarros.com
18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".
Это произошло на "Ролан Гаррос" — 2022.
В полуфинальном матче Гауфф уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан.
Ранее лучшим результатом Гауфф на ТБШ был четвертьфинал 2021 года на том же "Ролан Гаррос".
За титул на "Ролан Гаррос" — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая не проигрывала уже 34 матча подряд.
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