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Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал ТБШ

Теннис
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Теннисистка легко справилась с Мартиной Тревизан

Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал ТБШ

фото - rolandgarros.com

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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема".

Это произошло на "Ролан Гаррос" — 2022.

В полуфинальном матче Гауфф уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан.

Ранее лучшим результатом Гауфф на ТБШ был четвертьфинал 2021 года на том же "Ролан Гаррос".

За титул на "Ролан Гаррос" — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая не проигрывала уже 34 матча подряд.

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В статье: Кори Гауфф
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