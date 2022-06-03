  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ужасная травма Зверева, из-за которой он не смог доиграть полуфинал Ролан Гаррос с Надалем. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ужасная травма Зверева, из-за которой он не смог доиграть полуфинал Ролан Гаррос с Надалем. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Немец не сдерживал слез на корте

Ужасная травма Зверева, из-за которой он не смог доиграть полуфинал Ролан Гаррос с Надалем. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог доиграть полуфинал Открытого чемпионата Франции против Рафаэля Надаля. Во втором сете он очень неудачно подвернул ногу, после чего уже больше не смог самостоятельно встать.

Первый сет во встрече длился более 90 минут и завершился на тай-брейке победой Надаля. Последним ударом во втором сете немец не попал в корт и, таким образом, снова перевел поединок на тай-брейк, однако после этого продолжить игру не смог.

В целом теннисисты провели на корте более трех часов, не доиграв даже две партии. Соперником Надаля по финалу станет победитель пары Рууд – Чилич.

Ранее мы сообщали, что украинка Людмила Киченок вылетела в полуфинале женского партного турнира Ролан Гаррос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде