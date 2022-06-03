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Ужасная травма Зверева, из-за которой он не смог доиграть полуфинал Ролан Гаррос с Надалем. ВИДЕО
Немец не сдерживал слез на корте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог доиграть полуфинал Открытого чемпионата Франции против Рафаэля Надаля. Во втором сете он очень неудачно подвернул ногу, после чего уже больше не смог самостоятельно встать.
Первый сет во встрече длился более 90 минут и завершился на тай-брейке победой Надаля. Последним ударом во втором сете немец не попал в корт и, таким образом, снова перевел поединок на тай-брейк, однако после этого продолжить игру не смог.
В целом теннисисты провели на корте более трех часов, не доиграв даже две партии. Соперником Надаля по финалу станет победитель пары Рууд – Чилич.
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