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Вторая ракетка мира может пропустить US Open
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Фото: ATP Tour
Вторая ракетка мира Александр Зверев может не успеть восстановиться после травмы в US Open, пишет Reuters.
Напомним, что во время он получил повреждение голеностопа еще в июне.
"Александр хорошо восстанавливается и до сих пор надеется, что сможет быть готовым к US Open. Однако еще рано говорить, сможет ли он соревноваться там или нет.
Кубок Дэвиса в Гамбурге в сентябре кажется более реалистичной датой возвращения, но мы держим пальцы скрещенными, чтобы он был готов раньше. Поэтому ему предстоит сыграть несколько турниров в Токио", - сказал представитель Зверева.
US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.
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