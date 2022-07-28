Вторая ракетка мира может пропустить US Open

Вторая ракетка мира Александр Зверев может не успеть восстановиться после травмы в US Open, пишет Reuters.

Напомним, что во время он получил повреждение голеностопа еще в июне.

"Александр хорошо восстанавливается и до сих пор надеется, что сможет быть готовым к US Open. Однако еще рано говорить, сможет ли он соревноваться там или нет.

Кубок Дэвиса в Гамбурге в сентябре кажется более реалистичной датой возвращения, но мы держим пальцы скрещенными, чтобы он был готов раньше. Поэтому ему предстоит сыграть несколько турниров в Токио", - сказал представитель Зверева.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.