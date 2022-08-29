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Серена Уильямс попала на обложку журнала Time

Теннис
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Теннисистка завершит карьеру по окончании US Open

Серена Уильямс попала на обложку журнала Time

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс украсила сентябрьскую обложку знаменитого американского журнала Time.

"Величайшая", — подписали редакторы фото Серены. Примечательно, что Серена позировала для журнала с серьгой в виде слова Ма. В интервью изданию легендарная теннисистка призналась, что решила завершить карьеру из-за дочери Олимпии.

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В статье: Серена Уильямс
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