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Серена Уильямс попала на обложку журнала Time
Теннисистка завершит карьеру по окончании US Open
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс украсила сентябрьскую обложку знаменитого американского журнала Time.
"Величайшая", — подписали редакторы фото Серены. Примечательно, что Серена позировала для журнала с серьгой в виде слова Ма. В интервью изданию легендарная теннисистка призналась, что решила завершить карьеру из-за дочери Олимпии.
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