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Серена Уильямс рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Теннис
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Американка не оставляет теннис

Серена Уильямс рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса.

Напомним, US Open – 2022 станет для Серены последним профессиональным турниром. Ранее, в первом раунде Уильямс со счётом 6:3, 6:3 обыграла Данку Ковинич из Черногории. Её следующей соперницей станет эстонка Анетт Контавейт (2).

"Я люблю этот вид спорта, думаю, он дал мне многое. Он стал моей платформой для старта карьеры, о которой я никогда и не мечтала. Я не вижу себя без того, чтобы оставаться частью теннисного мира. Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с теннисом прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно", — сказала Серена на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Серена Уильямс
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