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Ник Кирьос и Бьянка Андрееску вышли во второй круг турнира в Дубае
Ник играет и в одиночном разряде
фото - flashscore.com.ua
Завершился матч Руне/Бушар — Кирьос/Андрееску в рамках выставочного турнира в Дубае. Победу в матче одержали Ник Кирьос и Бьянка Андрееску.
Матч завершился со счётом 2:0. Позже вечером Ник Кирьос встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
27-летний Ник Кирьос располагается на 22-м месте в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он выиграл открытый чемпионат Австралии вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом, дошёл до финала турнира в Уимблдоне и до четвертьфинала US Open.
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