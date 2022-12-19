Ник Кирьос и Бьянка Андрееску вышли во второй круг турнира в Дубае

Завершился матч Руне/Бушар — Кирьос/Андрееску в рамках выставочного турнира в Дубае. Победу в матче одержали Ник Кирьос и Бьянка Андрееску.

Матч завершился со счётом 2:0. Позже вечером Ник Кирьос встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.

27-летний Ник Кирьос располагается на 22-м месте в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он выиграл открытый чемпионат Австралии вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом, дошёл до финала турнира в Уимблдоне и до четвертьфинала US Open.