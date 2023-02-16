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Доминик Тим сенсационно уступил 101-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Буэнос-Айресе
Австриец проиграл все два сета
Бывшая третья ракетка мира австрийские теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который продлится 19 февраля.
В матче второго круга Тим уступил представителю Перу Хуану Пабло Варильясу Патино-Самудио.
Доминик Тим - Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио 4:6, 4:6
Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
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