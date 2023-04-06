Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче второго круга текущая 111-я ракетка мира Тим уверенно обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона (8) (39-й номер рейтинга).

Доминик Тим - Бен Шелтон 6:2, 6:2

Их встреча продлилась 1 час и 3 минуты. Тим один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Шелтона ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кентен Алис (Франция).