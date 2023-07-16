Определились победители Уимблдона в мужской паре

Голландско-британский дуэт Уэсли Коолхоф и Нил Скупски стал чемпионом парного Уимблдона 2023. В решающем матче на турнире Grand Slam они победили представителей Испании и Аргентины Марселя Гранольерса и Орасио Себаляса.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфаторов соревнований, в активе которых 4 подачи на вылет, 12 виннеров, 2 из 7 реализованных брейки, 1 невынужденная и 1 двойная ошибка.

Это первый титул для Коолхофа и Скупски на турнирах серии Grand Slam. В финале US Open в прошлом году они проиграли. Следует отметить, что британец является двукратным чемпионом Уимблдона в миксте (в дуэте с американкой Дезире Кравчик).