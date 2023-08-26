Экс-чемпионка US Open не сыграет на турнире в этом году

Чемпионка US Open 2019, представительница Канады Бьянка Андрееску (WTA №51) не сыграет на американском Grand Slam в этом году.

Спортсменка снялась с соревнований из-за травмы спины. На чемпионате ее заменит лаки-лузер или квалифайер.

Отметим, что в активе Андрееску три титула на уровне WTA – Торонто (2019), Индиан-Уэллс (2019) .

В первом матче на US Open 2023 канадка должна была сыграть против украинки Леси Цуренко (WTA №45).