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Экс-чемпионка US Open не сыграет на турнире в этом году

Теннис
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Канадка снялась с соревнований

Экс-чемпионка US Open не сыграет на турнире в этом году

j48tennis.net

UA-Футбол
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Чемпионка US Open 2019, представительница Канады Бьянка Андрееску (WTA №51) не сыграет на американском Grand Slam в этом году.

Спортсменка снялась с соревнований из-за травмы спины. На чемпионате ее заменит лаки-лузер или квалифайер.

Отметим, что в активе Андрееску три титула на уровне WTA – Торонто (2019), Индиан-Уэллс (2019).

В первом матче на US Open 2023 канадка должна была сыграть против украинки Леси Цуренко (WTA №45).

Напомним, ранее Алькарас прокомментировал будущий US Open.

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В статье: Бьянка Андрееску us open
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