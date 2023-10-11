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Турнир ATP-250 в Тель-Авиве отменен
Организаторы решили отменить соревнования из-за ситуации в стране
Фото: sport.ru
Организаторы турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) приняли решение отменить соревнования в этом году из-за боевых действий в стране, пишет издание El Comercio. Турнир должен был пройти с 5 по 11 ноября.
Напомним, в прошлом году соревнований в Тель-Авиве выиграл 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
По информации издания, в календаре турнир в Тель-Авиве заменят соревнования в Софии (Болгария).
Напомним, 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.
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