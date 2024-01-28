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Надаль поздравил Бопанна с исторической победой на Australian Open-2024. Фото

Теннис
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Уважение от легенды

Надаль поздравил Бопанна с исторической победой на Australian Open-2024. Фото

Фото: The North East Affairs

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил своего коллегу по цеху, представителя Индии Рохана Бопанна с победой в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. Напомним, что индус стал самым возрастным чемпионом в истории турниров Grand Slam. Соответствующий пост испанец разместил на своей официальной странице в Instagram.

Надаль поздравил Бопанна с исторической победой на Australian Open-2024. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Киченок и Остапенко проиграли в финале парного женского разряда.

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