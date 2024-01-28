Надаль поздравил Бопанна с исторической победой на Australian Open-2024. Фото

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил своего коллегу по цеху, представителя Индии Рохана Бопанна с победой в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. Напомним, что индус стал самым возрастным чемпионом в истории турниров Grand Slam. Соответствующий пост испанец разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Киченок и Остапенко проиграли в финале парного женского разряда.