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Надаль поздравил Бопанна с исторической победой на Australian Open-2024. Фото
Уважение от легенды
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил своего коллегу по цеху, представителя Индии Рохана Бопанна с
Напомним, ранее Киченок и Остапенко
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