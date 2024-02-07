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Энди Маррей: Никакая серия поражений не изменит того, чего я добился
Теннисист высказался о своем антирекорде
Фото: HBW News
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей высказался о личном антирекорде по поражениям. Накануне теннисист проиграл шестой матч подряд в туре.
"Возможно, мне придётся выступать в "челленджерах". Самым простым в этой ситуации было бы завершить карьеру. Но я продолжаю, потому что люблю эту игру, люблю тренироваться. Сейчас конкурировать непросто. Но это никак не влияет на мою карьеру. Никакая серия поражений не изменит того, чего я добился, когда был в хорошей форме. Однако когда ты не можешь победить, ты теряешь уверенность", — приводит слова Маррея ESPN AR.
В матче первого круга турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира).
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