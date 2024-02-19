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WTA. Свитолина сохранила место в топ-20, Леся Цуренко улучшила свои позиции

Теннис

Обновленный рейтинг WTA

WTA. Свитолина сохранила место в топ-20, Леся Цуренко улучшила свои позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 19 февраля Женская теннисная ассоциация WTA обновила рейтинг.

Напомним, что на турнире в Катаре уверенную победу одержала полька Ига Швйонтек и осталась на вершине рейтинга.

Среди украинских теннисисток самое высокое место занимает Элина Свитолина (WTA 20). Потеряли свои позиции Даяна Ястремская (WTA 29), Марта Костюк (WTA 30) и Ангелина Калинина (WTA 32). Еще одна украинка Леся Цуренко поднялась на 3 строчки и теперь занимает 34 место в рейтинге.

Рейтинг WTA, 19 февраля:

1 (1). Ига Швйонтек (Польша) - 10 300 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8905.

3 (3). Кори Гауфф (США) - 7100.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 6738.

5 (5). Джессика Пегула (США) - 5400.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) - 4183.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3885.

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) - 3856.

9 (11). Елена Остапенко (Латвия) - 3533.

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3465...

....

20. Элина Свитолина - 2212

29. Даяна Ястремская - 1607

30. Марта Костюк - 1581

32. Ангелина Калинина - 1545

34. Леся Цуренко - 1482

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