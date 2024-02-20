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Кубок Билли Джин Кинг. Названо место проведения матча Украины и Румынии

Теннис

Встреча состоится в США

Кубок Билли Джин Кинг. Названо место проведения матча Украины и Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Украины узнала место проведения номинально домашнего матча против Румынии, который 12-13 апреля. Встреча пройдет в комплексе Omni Amelia Island Resort во Флориде, США.

"Я очень рада присоединиться и вернуть теннис мирового уровня в северную Флориду. Конечно, вся команда мечтает о том, чтобы домашний матч состоялся в Украине, как это было всегда. Но во время войны это невозможно. Стоит добавить, что Теннисный центр Буша — надёжный партнёр фонда, и его поддержка в организации нашего домашнего матча в Кубке Билли Джин Кинг значит много. Мы надеемся, что много людей смогут поддержать нас в матче против Румынии и нам удасться создать по-настоящему домашнюю атмосферу", — говорится в релизе предстоящего события от имени Элины Свитолиной.

Отметим, что доход от турнира будет направлен в Фонд Элины Свитолиной.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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