Доминик Тим уступил 295-й ракетке мира на турнире в Секешфехерваре

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение на грунтовом турнире в Секешфехерваре (Венгрия).

В матче первого круга Тим проиграл 295-й ракетке мира 24-летнему поляку Даниэлю Михальски.

Секешфехервар

Доминик Тим — Даниэль Михальски 3:6, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. Тим два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Михальски ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

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В данный момент Тим занимает 91-ю позицию в рейтинге ATP. Для Михальски победа над Домиником стала первой в карьере над игроком из топ-100 мирового рейтинга.