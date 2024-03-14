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Эмма Наварро повторила достижение Серены Уильямс в Индиан-Уэллсе
22-летняя теннисистка стала первой американкой с 2001 года, которой покорилось это достижение
23-я ракетка мира, 22-летняя Эмма Наварро стала первой с 2001 года американской теннисисткой, которой удалось одержать победу над игроком из топ-2 рейтинга WTA на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
В 2001 году этого добилась Серена Уильямс (23-кратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира). Тогда Серена обыграла Линдсей Дэвенпорт в четвертьфинале.
Напомним, в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Наварро одолела Арину Соболенко.
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