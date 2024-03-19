  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Монте-Карло

Теннис

Испанец планирует вернуться на корт

Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Монте-Карло

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) опубликовали предварительный состав участников.

Напомним, что соревнования состоятся с 7 по 14 апреля.

Возглавил список участников Новак Джокович. Также в основную сетку турнира попали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне и Каспер Рууд.

Таким образом на соревнованиях примут участие все теннисисты топ-20, за исключением американца Бена Шелтона (17).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются 11-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (647) и хорват Марин Чилич (1047).

По теме
yellow-arrow
Французский теннисист потерял сознание во время матча квалификации турнира в Майами
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024
yellow-arrow
Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с Мастерса в Майами
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости