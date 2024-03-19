Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Монте-Карло

Организаторы грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) опубликовали предварительный состав участников.

Напомним, что соревнования состоятся с 7 по 14 апреля.

Возглавил список участников Новак Джокович. Также в основную сетку турнира попали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне и Каспер Рууд.

Таким образом на соревнованиях примут участие все теннисисты топ-20, за исключением американца Бена Шелтона (17).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются 11-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (647) и хорват Марин Чилич (1047).