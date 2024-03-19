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Рафаэль Надаль заявился на Мастерс в Монте-Карло
Испанец планирует вернуться на корт
Фото: The North East Affairs
Организаторы грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) опубликовали предварительный состав участников.
Напомним, что соревнования состоятся с 7 по 14 апреля.
Возглавил список участников Новак Джокович. Также в основную сетку турнира попали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне и Каспер Рууд.
Таким образом на соревнованиях примут участие все теннисисты топ-20, за исключением американца Бена Шелтона (17).
Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются 11-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (647) и хорват Марин Чилич (1047).
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