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Энди Маррей: Майами был для меня особенным местом на протяжении всей карьеры

Теннис

Британец потерпел поражение в матче третьего круга соревнований

Энди Маррей: Майами был для меня особенным местом на протяжении всей карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей после поражения от чешского спортсмена Томаша Махача в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" тепло попрощался с Майами.

"Я не думал обо всех матчах, которые сыграл. Я провёл последний матч здесь, и это печально, потому что мне нравится в Майами. Я провёл здесь много времени и весомую часть карьеры, и мне бы хотелось, чтобы она продолжалась. Этот турнир очень важен для меня, поэтому выход на корт был более эмоциональным, чем на других соревнованиях.

Но ближайшие месяцы я проведу с семьёй, и это радует. Майами был для меня особенным местом на протяжении всей карьеры. На самом деле это мой теннисный дом. Я много тренировался здесь, выступал. Я люблю этот город", — приводит слова Маррея Tennis 365.

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