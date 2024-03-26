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Энди Маррей выбыл на длительное время из-за травмы
Теннисист получил повреждение на турнире в Майами
Британский теннисист Энди Маррей написал, что он получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки во время матча на турнире в Майами.
"Вчера ближе к концу моего матча в Майами я получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Я обращусь к специалисту, когда вернусь домой, чтобы определить дальнейшие шаги. Разумеется, что это очень трудно принять, и я буду отсутствовать в течение длительного периода времени. Но когда придет время — я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа", — написал Маррей в своей социальной сети.
Напомним, Маррей на турнире в Майами дошёл до третьего круга, где потерпел поражение от чеха Томаша Махача.
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