Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины
Кубок Украины, 1/8 финала
2 декабря, 14:00
город Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского, без зрителей
"Агробизнес" - "Ворскла"
Арбитр - Владимир Новохатний
Видеотрансляция матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
- "Мы обыграли лидера группы – Интер все еще жив". Антонио Конте – о победе над Боруссией М
- Ювентус - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Назначены арбитры на матчи 1/8 Кубка Украины
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...