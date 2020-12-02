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Агробизнес - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Агробизнес - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Кубка Украины
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Кубок Украины, 1/8 финала

2 декабря, 14:00

город Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского, без зрителей

"Агробизнес" - "Ворскла"

Арбитр - Владимир Новохатний

Видеотрансляция матча

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В статье: Ворскла (Полтава) Первая лига Кубок Украины УПЛ Агробизнес (Волочиск)
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