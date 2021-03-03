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Пятов, Болбат, Коноплянка и Судаков - в старте Шахтера на Агробизнес

Кубок Украины
(1 голосов)

Очень разбавленный состав

Пятов, Болбат, Коноплянка и Судаков - в старте Шахтера на Агробизнес

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру определился со стартовым составом на матч 1/4 финала Кубка Украины с "Агробизнесом".

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос, Судаков, Патрик, Соломон, Коноплянка, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.

Напомним, что поединок начнется в 19:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 18:18
Без Тайсона, может хоть уверенно, на легке сыграют с хорошим результатом.
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aleks68
03.03.2021 в 19:01
пусть он лучше на лавке сидит до конца контракта
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