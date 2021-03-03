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Пятов, Болбат, Коноплянка и Судаков - в старте Шахтера на Агробизнес
Очень разбавленный состав
Главный тренер "
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос, Судаков, Патрик, Соломон, Коноплянка, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.
Напомним, что поединок начнется в 19:00.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 18:18
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aleks68
03.03.2021 в 19:01
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