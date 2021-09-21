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В бой вступают участники еврокубков. УАФ назвала дату жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Еще 5 команд присоединятся к турниру

В бой вступают участники еврокубков. УАФ назвала дату жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

УАФ назвала дату жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2021/2022.

Процедура состоится в Киеве в Доме футбола в пятницу, 24 сентября (начало - в 12.00).

За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала), поединки которого состоятся 21-23 сентября, присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - "Динамо", "Шахтер", "Заря ", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022.

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В статье: Кубок Украины
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Источник:
УАФ

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