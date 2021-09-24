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Тренер Альянса - о победе над Минаем: Не пали духом даже при счете 0:2

Кубок Украины
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Команда из Липовой Долины совершила камбек

Тренер Альянса - о победе над Минаем: Не пали духом даже при счете 0:2

Фото: пресслужба ПФЛ

Новина українською

Главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко прокомментировал победу над "Минаем" (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Наверное, такого сценария не ожидали многие, но по крайней мере, с нашей стороны мы ожидали хорошую, результативную, комбинационную игру. Начинать свои действия с 0:2 после быстрых пропущенных мячей тяжело, но для нас это опыт. Огромная благодарность нашей команде. Ребята - супер, я ними горжусь.

Поэтому, в первую очередь, благодарен футболистам. Без их действий на футбольном поле такого камбека не получилось бы. Это футбол, поэтому мы не пали духом даже при счете 0:2. Главное, что мы старались действовать не от простоты, а находить сложные моменты комбинационной игры. Потому результат к нам и пришел. Мы могли сравнять еще в конце первого тайма, но команда соперника тоже несколько раз нас простила. Поэтому для болельщиков, наверное супер матч получился, а для тренерского штаба - валидол.

Мы готовились к тому, что "Минай" будет играть экспериментальным составом, смотрели их матчи. Мы видели, что у них обязательно будет ротация, так что чего ожидали, то и получили. Мы реагировали на те замены, которые делал соперник. У них начала выходить группа стартового состава, и нам надо было увеличить движение в середине поля. Те футболисты, которые были в запасе, с этой задачей справились, нашли момент и завершили игру без дополнительного времени.

В раздевалке у нас радость, но не хотим делать из этого какой-то праздник. О премиальных с президентом еще не общались, но я думаю, что нас не обидят, - сказал Ярошенко.

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В статье: Юрий Ярошенко ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ТК Футбол

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