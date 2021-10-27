КУ. Черноморец - Шахтер 0:3. Сопротивление до первого пропущенного

Ажиотаж. Говорят, что это слово нужно использовать, когда в гости к самым передовым командам приезжают гранды местного футбола. К примеру, когда "Шахтер" гостит в Одессе. Сегодня этого почти не ощущалось. Оно и понятно. Октябрьский холод, красная зона, сертификаты, ПЛР-тесты, местное разочарование своей командой. Все смешалось, дабы на выходе не получилось ажиотажа. Однако это не должно было повлиять на одесскую команду, учитывая, что на матчи с "горняки" их настрой должен быть боевым по умолчанию. Все знают почему.

Составы коллективов основными назвать не получится. "Шахтер", как мы и прогнозировали в анонсе, вышел практически резервом. Практически. Витао, Бондаренко, Корниенко, Судаков, и даже Пятов - все это либо уже не основа, либо пока не основа. Но были и более знакомые лица. Тете и Соломон оказались на флангах атаки, Антонио - в опорной зоне, а Фернандо - на позиции нападающего. Сикан снова остался в запасе. Выбор Юрия Мороза получился интереснее. Здесь также не нашлось места для некоторых основных исполнителей, в то время как немногочисленные шансы получили Скорко, Кузык и Варакута. Одним словом, ротация была от обоих коучей. И если в случае де Дзерби - это логично, то в случае Мороза - скорее необычно.

Одесситам понадобилось 23 секунды, чтобы нанести первый удар в сторону ворот Пятова. На минуту показалось, что этот выстрел - предвестник хорошей игры, однако не тут то было. Первый тайм скорее наводил скуку и тоску, нежели заряжал позитивными эмоциями в холодный вечер. "Шахтер" почти все 45 минут владели инициативой, однако никакого позитивного эффекта от этого не было. Старый нарыв остался на месте - "горняки" не умеют вскрывать команды с низким блоком. Одесситы были не против играть без мяча и изредка выбегать в контратаки. По сути, сценарий прогнозируемый, но если тактика хозяев работала, то молодежь гостей ничем особым не отметилась. Отсюда и грустные нули по истечении 45 минут.

Де Дзерби, несмотря на неважный перформанс своей команды, замен в перерыве не провел. И игра шла по прежнему сценарию: одни мячом владеют, другие - защищаются. Одесситы держались долго и коучу "Шахтера" пришлось пустить в бой основных Додо и Исмаили, дабы переломить ход матча. У него получилось, пусть и не без доли везения. Не самый заметный на поле Фернандо сумел воспользоваться рикошетом после прострела Тете с правого фланга, и добил мяч с 11-метровой отметки. 0:1.

Это стало началом конца. У одесситов был шанс сравнять практически сразу после стандарта, однако хорошая подача Вачиберадзе так и не нашла своего адресата. А после этого пришел второй гол гостей. Классная комбинация "Шахтера" и завершающий удар Маркоса Антонио. 0:2. Далее пришел звездный час Дентиньо - бразилец классно разобрался после передачи Мудрик и отправил мяч в сетку. После такого вернуться было уже невозможно.

"Шахтер" выходит в четвертьфинал, добывая первую кубковую победу с 15-го мая 2019-го года. Смогли снять проклятье.

Кубок Украины, 1/8 финала

27 октября, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Гол: Фернандо 64, Антонио 72, Дентиньо 81

"Черноморец": Варакута - Скорко, Биловар, Дубко, Кузык - Смирный (Михайленко 67), Вачиберадзе (Кравченко 85), Тлумак - Цитаишвили (Авагимян 67), Ванат (Бугай 78), Брагару (Долго 78)

"Шахтер": Пятов - Конопля (Додо 60), Витао, Кривцов, Корниенко (Исмаили 60) - Бондаренко, Антонио - Тете (Марлос 78), Судаков, Соломон (Мудрик 70) - Фернандо (Дентиньо 70)

Предупреждения: Смирный 15, Цитаишвили 66 - Конопля 37