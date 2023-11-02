Кубок Украины. Оболонь – Ворскла 0:3. Без шансов для киевлян

В заключительном матче четвертьфинала Кубка Украины "Оболонь" принимала полтавскую "Ворсклу". Обе команды не радовали болельщиков в последних турах, поэтому пытались в Кубке исправить ситуацию и пройти в четверку лучших.

В 1/8 финале киевляне выбили "Динамо", поэтому, безусловно, не собирались останавливаться на достигнутом. Однако пройти полтавчан задача непростая, ведь подопечные Скрипника славятся своей неуступчивостью.

Команды прогнозируемо начали игру в медленном темпе. Киевляне больше контролировали мяч, но эффективный прессинг гостей не позволял подопечным Иващенко спокойно выходить в атаку. Первый опасный момент случился ближе к середине тайма, когда мяч после удара Суханова пролетел мимо дальней девятки.

Полтавчане реализовали свой первый момент. Скляр отдал шикарную разрезную передачу, а Степанюк пробил мимо голкипера - 0:1. Сразу после этого мог довести преимущество гостей до комфортного Нестеренко, но он пробил в перекладину. У "пивоваров" и близко таких моментов до перерыва не было. В конце тайма подопечные Скрипника все же увеличили свое преимущество. Нестеренко подал с фланга на Степанюка, который сбросил на Кане и легионер расстрелял ворота - 0:2. Провальная вторая часть тайма для "Оболони".

Тренерский штаб киевлян попытался за счет замен оживить игру команды и ему это удалось. Была шикарная возможность вернуть "Оболонь" в игру у Суханова, но он с нескольких метров пробил выше ворот. Доминации полтавчан уже не было, но у хозяев ощущались проблемы с комбинационным футболом.

Постепенно гости смогли отвести игру от собственных ворот. С главной задачей после перерыва подопечные Иващенко не справились. Они не смогли забить быстрый мяч, который мог бы помочь перевернуть ход матча. Во второй части тайма полтавчане уверенно играли по счету. Казалось, что "пивовары" уже не верили в свои силы.

На 69-й минуте счет стал разгромным. После передачи Степанюка в дальний угол пробил Бацула – 0:3. Забить хотя бы гол престижа хозяева не смогли. "Ворскла" выходит в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Ворскла" 0:3

Голы: Степанюк (27), Кане (44), Бацула (69)

"Оболонь" (стартовый состав): Федоривский - Нагиев, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко, Слободян, Косовский, Дубко, Суханов, Тарануха

"Ворскла" (стартовый состав): Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане, Крупский