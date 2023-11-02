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Малое Классическое. Динамо U19 – Шахтер U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Динамо U19 – Шахтер U19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
https://fcdynamo.com/news/chempionat-u19-dinamo-shahtar-zvit-pro-match
В пятницу, 3-го ноября, состоится большой матч в УПЛ – "Динамо" будет принимать "Шахтер". А перед этим отношения выяснят юношеские команды этих клубов. "Шахтер" лидирует в таблице, "Динамо" идет третьим, отставая на три очка (но "горняки" имеют игру в запасе), поэтому очный поединок имеет очень высокую цену.
Матч состоится 02.11.2023 в 13.00. Смотреть можно на YouTube.
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01.11.2023. Чемпионат Украины U19
"Динамо" U19 13:00 "Шахтер" U19
Видеотрансляция - YouTube
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