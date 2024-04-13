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Шахтер U-19 уступил середняку юношеского первенства со счетом 2:7
Хоккейные цифры
Фото: ФК Шахтар
В матче 24 тура юношеского чемпионата Украины "Ворскла" U-19 играла против "Шахтера" U-19. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу полтавчан.
В первом тайме "Ворскла" U-19 трижды расписалась в воротах соперников. После перерыва забила еще один, после чего "горняки" отквитали один гол из пенальти. Правда, полтавчане продолжили отличатся в чужих воротах и довели количество голов до семи. На 90+4 минуте Сметана смог забить только второй дончан.
"Ворскла" U-19 – "Шахтер" U-19 7:2
Голы: Островский 3, 39, Оденцов 28, Булгатов 51, Шевченко 80, Прус 87, 90+1 – Ющенко 53 (пен.), Сметана 90+4
В настоящее время "Шахтер" находится на втором месте украинского первенства. Отрыв от первого "Динамо" составляет семь очков, но у "горняков" есть еще матч в запасе. “Ворскла” идет на 10 позиции в турнирной таблице.
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