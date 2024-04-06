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Тренер молодежки Руха: Мы должны готовить квалифицированных футболистов для первой команды

U-19

Львовяне настраивают вертикаль клуба

Тренер молодежки Руха: Мы должны готовить квалифицированных футболистов для первой команды

Фото: ФК Рух

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Новоиспеченный тренер молодежной команды "Руха" Денис Колчин рассказал о своих задачах в должности.

"Рух" U-19 должен готовить квалифицированных футболистов, чтобы они могли проявить себя на высоком уровне и усилить первую команду. Наша задача – нивелировать дискомфорт при переходе игроков из юношеского футбола во взрослый. Они должны попадать в естественные для себя обстоятельства и демонстрировать свои лучшие качества для получения положительного результата. Это важная, но в то же время очень тяжелая работа.

В команде U-19 есть несколько игроков, переросших уровень юношеского первенства и им важно получить новый импульс для развития, которым для них будет игра на взрослом уровне за "Рух-2" во Второй лиге. Также есть футболисты, которые постепенно приближаются к первой команде и впоследствии смогут ее усилить.

Важно обращать внимание не только на физические и игровые качества футболистов, но и психологию. Нам следует сделать все для правильной адаптации ребят и перехода во взрослый футбол. Кто раскрывается раньше, кто позже, но надо работать над тем, чтобы игрок не сломался физически и психологически, а также понимал, что ему следует делать для дальнейшего прогресса. Эти процессы должны быть максимально органическими и естественными. Если мы правильно все сделаем, то увидим отличные результаты этой работы”, - сказал Колчин.

В молодежном первенстве Украины "Рух" U-19 занимает пятое место. Сегодня команда уступила сверстникам из "Шахтера" 1:2 – это был дебютный матч Колчина. Отрыв львовян от первого "Динамо" составляет 17 очков.

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Источник:
Офіційний сайт Руху
Опубликовал: Максим Кучер
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