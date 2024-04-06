Тренер молодежки Руха: Мы должны готовить квалифицированных футболистов для первой команды

Новоиспеченный тренер молодежной команды "Руха" Денис Колчин рассказал о своих задачах в должности.

"Рух" U-19 должен готовить квалифицированных футболистов, чтобы они могли проявить себя на высоком уровне и усилить первую команду. Наша задача – нивелировать дискомфорт при переходе игроков из юношеского футбола во взрослый. Они должны попадать в естественные для себя обстоятельства и демонстрировать свои лучшие качества для получения положительного результата. Это важная, но в то же время очень тяжелая работа.

В команде U-19 есть несколько игроков, переросших уровень юношеского первенства и им важно получить новый импульс для развития, которым для них будет игра на взрослом уровне за "Рух-2" во Второй лиге. Также есть футболисты, которые постепенно приближаются к первой команде и впоследствии смогут ее усилить.

Важно обращать внимание не только на физические и игровые качества футболистов, но и психологию. Нам следует сделать все для правильной адаптации ребят и перехода во взрослый футбол. Кто раскрывается раньше, кто позже, но надо работать над тем, чтобы игрок не сломался физически и психологически, а также понимал, что ему следует делать для дальнейшего прогресса. Эти процессы должны быть максимально органическими и естественными. Если мы правильно все сделаем, то увидим отличные результаты этой работы”, - сказал Колчин.