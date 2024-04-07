Сын Олега Гусева оформил дубль. Динамо U19 – ЛНЗ U19 6:0. Видео голов и обзор матча
Воспитанники столичной команды летят к чемпионству
fcdynamo.com
Сегодня днем прошел матч 23-го тура Лиги U19. Лидер турнирной таблицы в домашнем поединке разбил аутсайдера.
Уже к 14-й минуте фаворит обеспечил преимущество в два гола. После перерыва дубли 17-летнего Виталия Лобко и 18-летнего Алексея Гусева привели к разгрому.
Молодежка киевлян забила 70 голов. Также у коллектива наилучшая защита (15 пропущенных). Но ровесники из "Шахтера" еще не вышли из борьбы. Пока "горняки" отстают от киевлян на 4 очка и имеют игру в запасе. Гонку бомбардиров возглавляет "динамовец" Матвей Пономаренко (19 мячей).
Чемпионат Украины. Лига U19. 23-й тур
7 апреля. НТБ "Динамо"
Динамо U19 6:0 ЛНЗ U19
Голы: Михавко, 8, Осипенко, 14, Гусев 50, 81, Лобко, 70, 79
Удаление: Гайдай, 73 (ЛНЗ)
Популярное сейчас
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля
- Тренер молодежки Руха: Мы должны готовить квалифицированных футболистов для первой команды
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО