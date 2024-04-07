Сын Олега Гусева оформил дубль. Динамо U19 – ЛНЗ U19 6:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня днем прошел матч 23-го тура Лиги U19. Лидер турнирной таблицы в домашнем поединке разбил аутсайдера.

Уже к 14-й минуте фаворит обеспечил преимущество в два гола. После перерыва дубли 17-летнего Виталия Лобко и 18-летнего Алексея Гусева привели к разгрому.

Молодежка киевлян забила 70 голов. Также у коллектива наилучшая защита (15 пропущенных). Но ровесники из "Шахтера" еще не вышли из борьбы. Пока "горняки" отстают от киевлян на 4 очка и имеют игру в запасе. Гонку бомбардиров возглавляет "динамовец" Матвей Пономаренко (19 мячей).

Чемпионат Украины. Лига U19. 23-й тур

7 апреля. НТБ "Динамо"

Динамо U19 6:0 ЛНЗ U19

Голы: Михавко, 8, Осипенко, 14, Гусев 50, 81, Лобко, 70, 79

Удаление: Гайдай, 73 (ЛНЗ)