Белик – о поражении Шахтера U-19 со счетом 2:7: Команда не проявила шахтерский характер

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал поражение своих подопечных в матче молодежного первенства против "Ворсклы" со счетом 2:7.

“Разгромно уступили, и после матча состоялся серьезный разговор с ребятами. Полностью беру ответственность за поражение на себе. "Шахтер" U-19 не должен уступать сопернику, который не борется за самые высокие места в чемпионате.

Мы не реализовали многие голевые моменты. Хотя всегда в тренировочном процессе сосредотачиваемся на взятии ворот, но сегодня не заметил спортивной злобы и большого желания забивать. Кроме того, мы плохо защищались, не имеем права пропускать много мячей.

Конечно, можно говорить об отсутствии Удода и Дрозда из-за травм, но это только отговорки. Пропущенные мячи – не только проблема защиты. Недоработала вся команда, не проявила “шахтерского” характера. Футболисты "Шахтера" U-19 должны понимать, представителями какого клуба они являются, и каждый день работать на максимум и доказывать свое присутствие в стартовом составе действиями на поле. Несмотря на потерю очков, продолжим бороться за первое место юношеского первенства”, - сказал Белик.