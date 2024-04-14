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Белик – о поражении Шахтера U-19 со счетом 2:7: Команда не проявила шахтерский характер

Дублеры

Обвиняет не только оборону

Белик – о поражении Шахтера U-19 со счетом 2:7: Команда не проявила шахтерский характер

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал поражение своих подопечных в матче молодежного первенства против "Ворсклы" со счетом 2:7.

“Разгромно уступили, и после матча состоялся серьезный разговор с ребятами. Полностью беру ответственность за поражение на себе. "Шахтер" U-19 не должен уступать сопернику, который не борется за самые высокие места в чемпионате.

Мы не реализовали многие голевые моменты. Хотя всегда в тренировочном процессе сосредотачиваемся на взятии ворот, но сегодня не заметил спортивной злобы и большого желания забивать. Кроме того, мы плохо защищались, не имеем права пропускать много мячей.

Конечно, можно говорить об отсутствии Удода и Дрозда из-за травм, но это только отговорки. Пропущенные мячи – не только проблема защиты. Недоработала вся команда, не проявила “шахтерского” характера. Футболисты "Шахтера" U-19 должны понимать, представителями какого клуба они являются, и каждый день работать на максимум и доказывать свое присутствие в стартовом составе действиями на поле. Несмотря на потерю очков, продолжим бороться за первое место юношеского первенства”, - сказал Белик.

На данный момент "Шахтер" U-19 занимает второе место в турнирной таблице молодежного первенства. Отрыв команды Белика от первого "Динамо" U-19 составляет семь очков, но у "горняков" есть еще один матч в запасе.

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Алексей Белик Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
Офіційний сайт Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 12:43
лучше признайся что тренер из тебя никакой.и уйди сам
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
14.04.2024 в 12:43
лучше признайся что тренер из тебя никакой.и уйди сам
Ответить
0
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