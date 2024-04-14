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Белик – о поражении Шахтера U-19 со счетом 2:7: Команда не проявила шахтерский характер
Обвиняет не только оборону
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал поражение своих подопечных в матче молодежного первенства против "Ворсклы" со счетом 2:7.
“Разгромно уступили, и после матча состоялся серьезный разговор с ребятами. Полностью беру ответственность за поражение на себе. "Шахтер" U-19 не должен уступать сопернику, который не борется за самые высокие места в чемпионате.
Мы не реализовали многие голевые моменты. Хотя всегда в тренировочном процессе сосредотачиваемся на взятии ворот, но сегодня не заметил спортивной злобы и большого желания забивать. Кроме того, мы плохо защищались, не имеем права пропускать много мячей.
Конечно, можно говорить об отсутствии Удода и Дрозда из-за травм, но это только отговорки. Пропущенные мячи – не только проблема защиты. Недоработала вся команда, не проявила “шахтерского” характера. Футболисты "Шахтера" U-19 должны понимать, представителями какого клуба они являются, и каждый день работать на максимум и доказывать свое присутствие в стартовом составе действиями на поле. Несмотря на потерю очков, продолжим бороться за первое место юношеского первенства”, - сказал Белик.
На данный момент "Шахтер" U-19 занимает второе место в турнирной таблице молодежного первенства. Отрыв команды Белика от первого "Динамо" U-19 составляет семь очков, но у "горняков" есть еще один матч в запасе.
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