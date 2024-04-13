Деклассировали. Ворскла U19 - Шахтер U19 7:2. Видео и обзор матча
Еще до перерыва полтавская команда установила счет 3:0
Фото - Офіційний сайт «Ворскли»
Юноши "Ворсклы" до 24-го тура делили десятую строчку с ровенскими сверстниками. "Шахтер" занимает вторую позицию и претендует на золотые награды. На первый взгляд, у "горняков" не должны были возникнуть существенные проблемы, чтобы получить очередные 3 зачетных пункта.
Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте. В начале второго тайма полтавский коллектив побеждал 4:0. "Оранжево-черные" смогли ответить лишь реализованным пенальти и точным ударом в компенсированное время.
Чемпионат Украины. Лига U19. 24-й тур
13 апреля
Ворскла U19 7:2 Шахтер U19
Голы: Островский, 4, 39, Оденцов, 28, Булгатов, 51, Шевченко О., 80, Прус 87, 90+1 – Ющенко, 53(п), Сметана, 90+3
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