Деклассировали. Ворскла U19 - Шахтер U19 7:2. Видео и обзор матча

Юноши "Ворсклы" до 24-го тура делили десятую строчку с ровенскими сверстниками. "Шахтер" занимает вторую позицию и претендует на золотые награды. На первый взгляд, у "горняков" не должны были возникнуть существенные проблемы, чтобы получить очередные 3 зачетных пункта.

Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте. В начале второго тайма полтавский коллектив побеждал 4:0. "Оранжево-черные" смогли ответить лишь реализованным пенальти и точным ударом в компенсированное время.

Чемпионат Украины. Лига U19. 24-й тур

13 апреля

Ворскла U19 7:2 Шахтер U19

Голы: Островский, 4, 39, Оденцов, 28, Булгатов, 51, Шевченко О., 80, Прус 87, 90+1 – Ющенко, 53(п), Сметана, 90+3