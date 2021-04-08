Украина снова разгромила Данию. Как это было

UA-Футбол внимательно следит за матчем квалификации на Чемпионат Европы 2022 по футзалу между национальными сборными Украины и Дании. Напомним, что вчера матч между этими же соперниками завершился победой нашей команды 6:2. Встреча сегодня - это пересенённый поединок первого круга, который должен был состояться ещё в январе. Тогда датчане не смогли прибыть на игру из-за условий карантина.

Матч Украина - Дания состоится 8 апреля в Дворце спорта "Юность" в Запорожье и пройдёт без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Украина - Дания онлайн

Украина - Дания 7:2

Голы: Корсун, 4, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебедь, 18, 25, Разуванов, 22, 38 — Годдар, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Стартовые составы команд:



Украина: Сухов — Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич — Войтович, Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.



Дания: Хог — Фальк, Вейс, Бадран, Скотт-Расмуссен — Андерсен, Йенсен, Юссеф, Хабиби, Йоргенсен, Фогт, Хансен, Годдар.



Второй тайм получился для нас куда проще, чем первый. Украина спкойно контролировала мяч даже под высоким прессингом соперников, которые банально не справились с двумя матчами за одни сутки. Гол Разуванова в начальной фазе окончательно закрепил победу за нашей командой, а выстрелы от Лебедя и повторный гол от того таки Владимира уже перед финальной сиреной окончательно сформировали счет в мачте. Датчане так и не рискунули играть в пять полевых на долгий промежуток времени.



Вот и все! Матч завершен! 7:2! Повторно громим Данию, и с 99% вероятности забираем вторую строчку!



40 мин. Годдор на силу закрутил с левого фланга точно в руки Войтовичу в центре ворот.

39 мин. Войтович ногами отразил удар с левого фланга в дальний угол от Йоргенсена.

38 мин. ГОЛ! Разуванов поставил сопернику спину в правом фланге, тот отлетел, после чего Владимир пробил под перекладину!

36 мин. Жмут датчане высоко, но мы все равно стараемся через линии соперников пройти.

35 мин. Таймаут от Дании.

34 мин. Расмуссен ударом с левого фланга недокрутил в дальний угол.

33 мин. Годдар не смог остановить передачу с левого фланга от Хабиби в зону перед штрафной.

32 мин. Два подряд фола от датчан на нашей половине.

30 мин. Не прошла стенка от Годдара и Хабиби с выходом в левый фланг.

29 мин. Сухов намертво забрал удар низом с левого фланга в дальний угол от Йоргенсена.

28 мин. Катаем мяч по своей половине.

27 мин. Угловыми окружили соперники наши ворота.

26 мин. ГОЛ! Закатился мяч в сетку, после касания от Лебедя, в завершении прострела с левого фланга, с рикошетом от дальней штанги!

25 мин. Абакшин заработал наш первый фол во втором тайме.

24 мин. Абакшин с левого фланга простреливал на дальнюю на пустые ворот для Микитюка, но партнер запустил мяч над перекладиной!

23 мин. Педяш проиграл борьбу Годдару у своей штрафной, но потом сам же и лег в подкате под удар соперника.

22 мин. ГОЛ! Разуванов в касание из центра штрафной переправил передачу Журбы с углового с левого фланга в дальний верхний угол!

22 мин. Удар с левого фланга от Лебедя с левого фланга был отражен голкипером.

21 мин. Тяжело раскчиваемся на старте.



Второй тайм начался!



Датчане в первом тайме пожелали повторить сценарий вчерашнего игрового дня, устроив размен забитыми мячами на старте, однако подопечные Александра Косенко не пошли на поводу у соперников, и несколькими быстрыми выпадами сумели не только разменять второй пропущенный мяч, но и нарастить существенный отрыв от соперников. Акцент мы делали на длинный забросы от голкипера, после одного из которых, к примеру, родился гол Абакшина, а гости старались продавить корпусом, но, кроме Годдара на старте матча, больше никому из датчан подобного совершить не удавалось. Большой задел для второй половины, но расслабляться точно не стоит.



Перерыв. 5:2 в нашем матче по итогам первой половины.



20 мин. Хог парировал удар с носка от Журбы с правого фланга, который летел в дальний угол!

20 мин. Малышко запустил мяч над воротами ударом с правого фланга.

19 мин. Контролируем мяч.

18 мин. ГОЛ! Лебедь эгоистично утащил мяч к лицевой на правом фланге, но все-таки попал с острого угла!

17 мин. Микитюк не справился с дриблингом в левом фланге атаки, но мяч остался у нас.

16 мин. Удерживаем соперников на их половине.

15 мин. Педяш ударом с острого угла на правом фланге попал в сетку с внешней стороны.

14 мин. Перехват от Годдара передачи в левый фланг нашей атаки.

14 мин. Таймаут от гостей.

13 мин. Фол от Абакшина у чужой штрафной против Годдара. Второй у нас.

12 мин. ГОЛ! Сухов парировал удар от соперника, и сразу же забросил к чужой штрафной на Абакшина, который исполнил черпак! Браво!

12 мин. Таймаут от Украины.

11 мин. ГОЛ! Малышко принял мяч перед чужими воротами, после заброса от Журбы со своей половины, после чего расстрелял голкипера вторым касанием!

11 мин. Гол! Скотт-Расмуссен закатил мяч в пустые ворота с острого угла, после передачи Фалька в левый фланг из центральной зоны.

10 мин. ГОЛ! Микитюк принял с накатом мяч перед чужой штрафной в центральной зоне, после чего пальнул в левый нижний!

10 мин. Хог не пустил между ног удар от Еремина с правого фланга!

9 мин. Йоргенсен продавил защитника внутри нашей штрафной, но чудом не попал в левый угол своим ударом.

8 мин. Фол от Корсуна у чужой штрафной.

8 мин. Разуванов поливал ворота ударом с носка из центральной зоны, но кто-то из защитников подставил спину. Угловой.

7 мин. Расмуссен в подкате перехватил пас в левый фланг на Лебедя.

6 мин. Блокирована попытка удара с правого фланга от Микитюка.

6 мин. Лебедь поджал соперника в левом фланге атаки. Удар от ворот.

5 мин. Гол! Годдар раскачал Шотурму в зоне перед штрафной, после чего с носка проткнул в левый нижний.

4 мин. ГОЛ! Красивая пяточка от Корсуна прямо перед носом у голкипера в центральной зоне перед штрафной!

4 мин. АБАКШИН! В сторону от левой штанги с носка пробил с пары метров до ворот, замыкая прострел с правого фланга!

4 мин. Хог сыграл успешно в ближнем бою против Абакшина!

3 мин. Много мяча в центре площадки. Плотная борьба.

3 мин. Дальний удар Йенсена был блокирован.

2 мин. Датчане перехватили инициативу.

1 мин. Шотурма пробил с дальней дистанции из центральной зоны. Ногами сыграл голкипер!

1 мин. И уже есть удар от Корсуна в голкипера с левого фланга с близкой дистанции! Хог не спит!



Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!



Состояние турнирной таблицы в группе 1 на данный момент:







Заявка сборной Украины:

Вратари: Кирилл Ципун ("Продексим"), Александр Сухов ("ХИТ"), Назарий-Зиновий Войтович ("Энергия")

Универсалы: Сергей Малышко ("Сталица"), Олег Еремин ("Витэн"), Владимир Разуванов ( "Динамо"), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все – "Продексим"), Александр Педяш, Сергей Журба (оба – "ХИТ"), Николай Микитюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшина, Артем Фаренюк (все – "Ураган").