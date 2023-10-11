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Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины опустилась на 2-е место в группе

Футзал
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Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины опустилась на 2-е место в группе

Фото прес-служби АФУ

Новина українською

Сборная Украины провела свой 4-й матч в группе B элит-раунда отбора ЧМ-2024.

Наша команда сыграла вничью с сербами 1:1, а в параллельном матче Польша обыграла Бельгию 3:1.

Таким образом, сборная Украины опустилась на второе местов группе и отстает от лидера Польши на два балла.

Напомним, что по итогам группового раунда пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

Два своих последних матча в группе наша сборная проведет в декабре – 15-го против Бельгии и 20-го против Польши.

Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины опустилась на 2-е место в группе - изображение 1
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В статье: сборная Украины по футзалу
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