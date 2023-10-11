Отбор на ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины опустилась на 2-е место в группе
Но все еще можно исправить
Фото прес-служби АФУ
Сборная Украины провела свой 4-й матч в группе B элит-раунда отбора ЧМ-2024.
Наша команда
Таким образом, сборная Украины опустилась на второе местов группе и отстает от лидера Польши на два балла.
Напомним, что по итогам группового раунда пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.
Два своих последних матча в группе наша сборная проведет в декабре – 15-го против Бельгии и 20-го против Польши.
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