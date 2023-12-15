Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию футзального матча сборных

Украинский футбол – на зимней паузе, а вот футзал продолжается. В декабре наша национальная сборная проведет два матча в рамках отбора к чемпионату мира, одним из которых будет формально домашний матч против Бельгии.

Он состоится в пятницу, 15-го декабря, в Венгрии.

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Начало матча запланировано на 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Бельгія Смотреть трансляцию

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