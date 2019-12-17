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Рябоконь: 2-3 человека покинут Десну, столько же придет

Премьер-лига
(1 голосов)

О трансферных планах Десны

Рябоконь: 2-3 человека покинут Десну, столько же придет
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал, какие кадровые перестановки можно ожидать в команде в зимнее трансферное окно.

"Свежая кровь" всегда нужна. Думаю, в любом случае 2-3 человека уйдет, столько же придет. Больших изменений не будет, ведь у нас есть коллектив, который достаточно образован и не хочется тратить время на каких футболистов со стороны, или иностранцев: "звезд" мы все равно не возьмем, а все же решают командные действия...

Главное - сохранить "скелет". Хотя уже есть несколько футболистов, которые, к сожалению, зимой нас покинут, так как у них есть хорошие предложения... Моя задача, чтобы зимой команда стала сильнее, ведь это время, когда можно поработать над своими слабыми местами", - сказал тренер.

Напомним, что "Десна" закончила осеннюю часть чемпионата на 4-й позиции и уже застолбила за собой место в топ-6.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 08:41
Фаворов Артемка и Богданов вроде как уходят. Может еще Старенький закончит с футболом...
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