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Тайсон: Не буду продлевать контракт с Шахтёром

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан собирается покинуть "горняков" в 2021 году

Тайсон: Не буду продлевать контракт с Шахтёром
UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что собирается покинуть донецкий клуб по окончанию контракта.

"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват.

У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — "Интернасьонал".

Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", — сказал Тайсон бразильскому Zona Mista.

Нынешний контракт Тайсона с "Шахтёром" рассчитан до июня 2021 года.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (6)
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:38
Через 1,5 года сам будет умолять Шахтер заключить с ним новый контракт, хоть на год: сомневаюсь, что его любимый Интернасьонал предложит ему те же условия
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uprise (Минск)
22.12.2019 в 11:35
Он думает, что бабскими истериками в Шахтере можно чего то добиться? И не таких там видали!
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v.grischuk (Винница)
22.12.2019 в 11:34
Да и не надо.В 33 пора будет заканчивать крьеру.
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Wille_kiev (Украина)
22.12.2019 в 10:58
Футболист неплохой, но считать явно не умеет. Ну пусть думает, что год остался
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OPOSTAL (Харьков)
22.12.2019 в 11:05
через год он может подписывать контракт с любым другим клубом,вот по этому год у него и остался
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Wille_kiev (Украина)
22.12.2019 в 11:47
Но он сказал, что у него осталось год контракта, а не через год он подпишет контракт с другим клубом, так что не особо уместно)
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