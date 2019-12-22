Тайсон: Не буду продлевать контракт с Шахтёром

Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что собирается покинуть донецкий клуб по окончанию контракта.

"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват.

У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — "Интернасьонал".

Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", — сказал Тайсон бразильскому Zona Mista.