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Тайсон: Не буду продлевать контракт с Шахтёром
Капитан собирается покинуть "горняков" в 2021 году
Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что собирается покинуть донецкий клуб по окончанию контракта.
"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват.
У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть — "Интернасьонал".
Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", — сказал Тайсон бразильскому Zona Mista.
Нынешний контракт Тайсона с "Шахтёром" рассчитан до июня 2021 года.