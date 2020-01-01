Тете стал звездой благотворительного вечера в Бразилии

Полузащитник донецкого "Шахтера" Матеус Кардосо Лемос Мартинс, более известный как Тете, стал главной звездой благотворительного вечера в столице родного штата Риу-Грунди-ду-Сул - Порто Алегри.

Праздник на стадионе "Пассо Д'Арея", куда пришли до 2000 человек, устроила организация "Всемирные молодежные силы" (на португальском "Força Jovem Universal" или сокращенно FJU) - молодежное звено неопятидесятнической Всемирной церкви "Царство Божье" (основана в Бразилии 1977 ).

FJU в составе "Царства Божьего" занимается организацией досуга детей и молодежи, имеет команды по различным видам спорта, в том числе футбольные. Для них FJU устраивает соревнования. Финал такого чемпионата как раз и состоялся на стадионе города Порту Алегри.

После награждения победителей, информирует Correiro do Povo, состоялся праздничный матч между детской командой FJU и командой друзей Тете - он является воспитанником этой молодежной организации.

Тете в своей речи подчеркнул на важности спорта в жизни молодежи.

"Кто-то в свое время поверил в меня и сегодня я могу быть примером для многих", - сказал Тете.

Футболист заверил, что остается мотивированным и на 2020 год.

"Продолжу работать, потому что, слава Богу, все идет хорошо", - добавил бразильский легионер "Шахтера".

Добавим, что во время мероприятия было собрано около 2 тонн еды и игрушек. Их FJU передаст благотворительным организациям.