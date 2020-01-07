Бабич: Борячук - космонавт, ему нужно разобраться с тем, что он хочет

Тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказался о своем экс-подопечном Александре Борячуке.

"Борячук отдельный случай, это космонавт (улыбается). Но ему нужно разобраться в себе, что он хочет. Данные у него, как у футболиста - просто сумасшедшие. Он должен понять, что он хочет - быть рядом с кем-то, или в футбол играть, или просто сидеть без игровой практики.

Очень будет жалко, если он с таким потенциалом не заиграет на хорошем уровне. Если в ближайшее время не добавится у него маргарина в голове, то буде проблема", - заявил тренер в интервью "Футбольному формата".

Напомним, что перед стартом сезона этого сезона Борячук отказался играть за "Мариуполь".