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Бабич: Борячук - космонавт, ему нужно разобраться с тем, что он хочет

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард и правда пока что не определился с приоритетами

Бабич: Борячук - космонавт, ему нужно разобраться с тем, что он хочет
UA-Футбол
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Тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказался о своем экс-подопечном Александре Борячуке.

"Борячук отдельный случай, это космонавт (улыбается). Но ему нужно разобраться в себе, что он хочет. Данные у него, как у футболиста - просто сумасшедшие. Он должен понять, что он хочет - быть рядом с кем-то, или в футбол играть, или просто сидеть без игровой практики.

Очень будет жалко, если он с таким потенциалом не заиграет на хорошем уровне. Если в ближайшее время не добавится у него маргарина в голове, то буде проблема", - заявил тренер в интервью "Футбольному формата".

Напомним, что перед стартом сезона этого сезона Борячук отказался играть за "Мариуполь".

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Александр Борячук
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
07.01.2020 в 19:40
Рядом с кем то... Влада?
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GENDARM (Kyiv)
07.01.2020 в 19:33
Ось що насправді в головах у футболістів і їх тренерів! Маргарин, бляха-муха! Ну, спасибі тобі, Бабич, розтлумачив.
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