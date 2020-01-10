Санжар: Сейчас задача-минимум для Карпат - сохранить прописку в УПЛ

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал, как он провел отпуск, а также поведал о целях команды и подготовке к весенней части УПЛ.

- Свой отпуск провел с семьей в Киеве. Практически все время был дома в тесном семейном кругу. Во Львове пока живу сам, поэтому очень тосковал по семье.

- Какие изменения болельщикам стоит ожидать в 2020 году?

- Однозначно, что команда должна только прогрессировать, ставить перед собой каждый раз амбициозные цели и уверенно к ним идти. Конечно, эти полгода были тяжелые и для меня, и для игроков. Безусловно, что результатами нашего коллектива я не доволен. "Карпаты" заслуживают гораздо больше, чем имеют сейчас. Для себя я уже выводы сделал, понимаю, что происходило и почему у нас сложилась такая ситуация. Сейчас, в межсезонье, пришло очень ответственное время, когда тренерский штаб должен правильно сработать, чтобы изменить к лучшему положение команды.

- В 2019-м вы систематически привлекали молодых воспитанников "Карпат" в основную команду. Планируете продолжать эту практику?

- Безусловно. Считаю, что гораздо легче прогрессировать и расти в футбольном плане, когда рядом есть опытные футболисты.

- Какая локальная цель у команды на вторую часть чемпионата?

- Будем реалистами - мы находимся на последнем месте турнирной таблицы, поэтому задача-минимум сохранить прописку в УПЛ.