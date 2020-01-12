Тайсон: Мой контракт с Шахтером закончится и я вернусь в Бразилию

Полузащитник и капитан донецкого "Шахтера" Тайсон заявил о намерении продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

"Я думаю, что сейчас самое время вернуться в Бразилию. Я выполню свой контракт в этом году (контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года).

У меня были предложения в прошлом году. "Милан" предложил 30 миллионов евро, но "Шахтер" не отпустил меня. У меня были предложения и от других команд, но клуб все так же меня не отпускал.

Но я не могу жаловаться, потому что это клуб, который всегда относился ко мне хорошо. Мне нечего плохого сказать о президенте, потому что это человек, который всегда мне помогал, как и об одноклубниках и тренере. Но я уже сообщил им, что в этом году я не буду продлевать контракт. Этот год закончится и я возвращаюсь домой к своей 12-летней дочери, которую я не вижу. Меня не было на ее днях рождения, поэтому мне пора больше сосредоточиться на своей семье.

"Интернасьонал" — клуб, который дал мне все: вывел меня на профессиональный уровень и в Европу. Я должен быть благодарен клубу. Но мой возможный переход в эту команду будет зависеть не только от меня.

Недавно у меня были предложения от "Коринтианс" и других клубов. Я всегда был открыт и сказал главному тренеру "Коринтианса": "Спасибо, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьонал", — рассказал Тайсон.