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СМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов
Ранее игрок заявлял о желание вернуться в Бразилию в конце года
По информации Revista Colorada, капитан "Шахтера" Тайсон получил предложения от нескольких европейских клубов.
Агент бразильского хавбека уже отправился с игроком в Украину, чтобы изучить варианты.
Сообщается, что руководство донецкого клуба и агент Тайсона проведут встречу для обсуждения этого вопроса.
Напомним, ранее 32-летний бразилец рассказал о желании вернуться на родину в конце года.
В текущей кампании Тайсон принял участие в 20 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и отдал 9 голевых передач.
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Источник:Revista Colorada
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