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СМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов

Премьер-лига
(2 голосов)

Ранее игрок заявлял о желание вернуться в Бразилию в конце года

СМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов
Новина українською

По информации Revista Colorada, капитан "Шахтера" Тайсон получил предложения от нескольких европейских клубов.

Агент бразильского хавбека уже отправился с игроком в Украину, чтобы изучить варианты.

Сообщается, что руководство донецкого клуба и агент Тайсона проведут встречу для обсуждения этого вопроса.

Напомним, ранее 32-летний бразилец рассказал о желании вернуться на родину в конце года.

В текущей кампании Тайсон принял участие в 20 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и отдал 9 голевых передач.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Revista Colorada
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