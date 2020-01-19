СМИ: Тайсон с агентом прибыл в Украину, чтобы рассмотреть предложения от европейских клубов

По информации Revista Colorada, капитан "Шахтера" Тайсон получил предложения от нескольких европейских клубов.

Агент бразильского хавбека уже отправился с игроком в Украину, чтобы изучить варианты.

Сообщается, что руководство донецкого клуба и агент Тайсона проведут встречу для обсуждения этого вопроса.

Напомним, ранее 32-летний бразилец рассказал о желании вернуться на родину в конце года.

В текущей кампании Тайсон принял участие в 20 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и отдал 9 голевых передач.