  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла отправилась на свой первый турецкий сбор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла отправилась на свой первый турецкий сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

В рамках которого проведет 4 спарринга

Ворскла отправилась на свой первый турецкий сбор
Новина українською

В понедельник 20 января "Ворскла", транзитом через Стамбул, отправилась в Анталию на свой первый зимний зарубежный учебно-тренировочный сбор.

В Турцию тренерский штаб решил взять таких исполнителей:

Вратари: Ткаченко, Резник, Фесюн

Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук

Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый

Нападающие: Козыренко, Васин, Стрижак, Степанюк, Шехич, Кулач.

По ходу сбора в расположение "бело-зеленых" прибудут на просмотр несколько потенциальных новичков.

Напомним, что на первом сборе "Ворскла" проведет 4 спарринга.

25 января ворскляне сыграют с польским клубом "Лодзь". 27-го числа "бело-зеленые" проверят себя на фоне сербского ФК "Радник Сурдулица". 30-го января проведут спарринг с командой "Дрита" (Косово), а в заключительной встрече первого сбора 2 февраля встретятся с сербским "Спартаком" из города Суботица.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...