  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич: Вакула ментально готов к конкуренции в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич: Вакула ментально готов к конкуренции в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер азовцев рассказал о двух игроках команды, которых Шахтер взял на турецкий сбор

Бабич: Вакула ментально готов к конкуренции в Шахтере
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о Владиславе Вакуле и Игоре Кирюханцеве, которые поехали на зимний сбор с "Шахтером".

"Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в "Шахтере" таких, как он, наверное, каждый второй. Что он ментально готов к конкуренции – я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Тоже понимаю, что Кирюханцев заслужил, чтобы первая команда "Шахтера" обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на хорошем уровне. Насколько ему будет тренер доверять, имея Додо, Болбата на этой позиции. Может, они взяли его, чтобы посмотреть, насколько вырос.

Может, он вернется, а, может, и нет. Не знаю, решать "Шахтеру". Мы в любом случае будем рады видеть его. Мне приятно, что он заслужил", – сказал Бабич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Александр Бабич Игорь Кирюханцев Владислав Вакула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
20.01.2020 в 20:10
Кирюханцев точно балласт для Шахтера. Вакула ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...