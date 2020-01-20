Бабич: Вакула ментально готов к конкуренции в Шахтере

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о Владиславе Вакуле и Игоре Кирюханцеве, которые поехали на зимний сбор с "Шахтером".

"Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в "Шахтере" таких, как он, наверное, каждый второй. Что он ментально готов к конкуренции – я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Тоже понимаю, что Кирюханцев заслужил, чтобы первая команда "Шахтера" обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на хорошем уровне. Насколько ему будет тренер доверять, имея Додо, Болбата на этой позиции. Может, они взяли его, чтобы посмотреть, насколько вырос.

Может, он вернется, а, может, и нет. Не знаю, решать "Шахтеру". Мы в любом случае будем рады видеть его. Мне приятно, что он заслужил", – сказал Бабич.