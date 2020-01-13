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Два игрока Мариуполя поедут на турецкий сбор Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки могут досрочно вернуть из аренды Вакулу и Кирюханцева

Два игрока Мариуполя поедут на турецкий сбор Шахтера
Новина українською

Сегодня "Мариуполь" вышел из отпуска, однако команда Александра Бабича собралась в неполном составе.

Два игрока азовцев, которые играли за команду на правах аренды, досрочно покинут расположение команды и вернутся в "Шахтер", которому принадлежат контракты данных футболистов.

По информации Команды №1, на турецкий сбор "Шахтера" отправятся полузащитник Владислав Вакула и правый защитник Игорь Кирюханцев.

Впрочем, окончательное решение о том, будут ли парни играть за "Шахтер", либо снова вернутся в "Мариуполь", будет принято тренерским штабом "горняков" уже после зимних сборов.

Напомним, что Вакула в нынешнем сезоне сыграл за "Мариуполь" 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а Кирюханцев в 16 матчах забил 2 гола.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев Владислав Вакула
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
13.01.2020 в 20:21
кротобляді, ви всі кончені ....... а ха ха ха ха
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
13.01.2020 в 18:25
арендуполь? не - не слышал )))
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+2
-4
avatar
looking07 (Bonn)
13.01.2020 в 20:08
Плохо в нашей жизни, - Быть Не понятливым ... )))
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0
-2

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