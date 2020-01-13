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Два игрока Мариуполя поедут на турецкий сбор Шахтера
Горняки могут досрочно вернуть из аренды Вакулу и Кирюханцева
Сегодня "Мариуполь" вышел из отпуска, однако команда Александра Бабича собралась в неполном составе.
Два игрока азовцев, которые играли за команду на правах аренды, досрочно покинут расположение команды и вернутся в "Шахтер", которому принадлежат контракты данных футболистов.
По информации Команды №1, на турецкий сбор "Шахтера" отправятся полузащитник Владислав Вакула и правый защитник Игорь Кирюханцев.
Впрочем, окончательное решение о том, будут ли парни играть за "Шахтер", либо снова вернутся в "Мариуполь", будет принято тренерским штабом "горняков" уже после зимних сборов.
Напомним, что Вакула в нынешнем сезоне сыграл за "Мариуполь" 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а Кирюханцев в 16 матчах забил 2 гола.