Два игрока Мариуполя поедут на турецкий сбор Шахтера

Сегодня "Мариуполь" вышел из отпуска, однако команда Александра Бабича собралась в неполном составе.

Два игрока азовцев, которые играли за команду на правах аренды, досрочно покинут расположение команды и вернутся в "Шахтер", которому принадлежат контракты данных футболистов.

По информации Команды №1, на турецкий сбор "Шахтера" отправятся полузащитник Владислав Вакула и правый защитник Игорь Кирюханцев.

Впрочем, окончательное решение о том, будут ли парни играть за "Шахтер", либо снова вернутся в "Мариуполь", будет принято тренерским штабом "горняков" уже после зимних сборов.

Напомним, что Вакула в нынешнем сезоне сыграл за "Мариуполь" 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист, а Кирюханцев в 16 матчах забил 2 гола.