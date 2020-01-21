Кирюханцев: Шахтер - мой родной клуб, можно сказать, что вернулся домой

Правый защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев, который отправился на сборы с первой командой "горняков", так прокомментировал данное событие.

"Очень рад, что представилась возможность провести сборы с "Шахтером". Это мой родной клуб, где я вырос и много лет играл в командах Академии, и можно сказать, что вернулся домой.

Первые впечатления от работы, от тренерского штаба только положительные: хорошие тренировки, интересные упражнения. Главное, что рядом футболисты такого класса, которые заставляют постоянно прогрессировать. Это чувствуется на каждом занятии. Хочу показать максимум. Приложу все усилия, чтобы хорошо себя проявить на сборах и заслужить шанс остаться в команде", - сказал защитник.

Напомним, что осеннюю часть сезона Кирюханцев провел в аренде в "Мариуполе", после чего тренерский штаб "горняков" решил посмотреть на прогресс парня на сборах в Турции.