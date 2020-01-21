ТМ. Александрия добыла волевую победу в матче с болгарским Черно Море

"Александрия" провела свой третий контрольный матч на первом сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был болгарский клуб "Черно Море". По договоренности тренеров встреча прошла в формате четыре тайма по 30 минут.

Болгары открыли счет на 36-ой минуте, однако подопечные Шарана смогли вырвать победу, забив три гола в последней 30-минутке.

Стоит отметить, что в данном матче тренерский штаб украинской команды задействовал всех игроков кроме Глеба Бухала, который занимается по индивидуальной программе.

Следующий матч александрийцы проведут 24 января с командой "Македония Горче Петров" (Северная Македония).

Александрия - Черно Море 3:1

Голы: Устименко (98, 102), Шастал (110) – (36)

"Александрия" 1-й тайм: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Антон Шендрик, Денис Мирошниченко, Роман Вантух, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Артем Ситало.

"Александрия" 2-й тайм: Юрий Панькив, Денис Мирошниченко, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 44'), Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Кирилл Ковалец, Артем Ситало.

"Александрия" 3-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Тимур Стецьков, Артем Гордиенко (Евгений Протасов 76'), Жоао Тейшейра, Алексей Довгий (Василий Грицук 76'), Максим Задерака, Богдан Мышенко (Андрей Запорожан 76 '), Денис Безбородко.

"Александрия" 4-й тайм: Дмитрий Рудик, Андрей Запорожан, Владислав Бабогло, Евгений Протасов, Павел Пашаев, Максим Кулиш, Артем Гордиенко, Дмитрий Шастал, Денис Устименко, Василий Грицук, Максим Ивахно.

Видео голов матча: