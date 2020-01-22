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Заря в спарринге разгромила Нефтчи
Клуб из Кыргызстана
Луганская "Заря" провела первый спарринг сегодняшнего дня с клубом Премьер-лиги Кыргызстана - "Нефтчи" (Кочкор-Ата).
Первая половина встречи проходила при полном преимуществе луганчан. Соперник изредка разбавлял декабря контратаками. Неплохие моменты были у Дмитрия Хомченовского, Владимира Белоцерковца. Единственное, чего не хватало до поры до времени, так это завершающего удара.
Гол назрел на 44-й минуте. Дмитрий Хомченовский взял игру на себя и решил не экспериментировать, пробив с линии штрафной - 1:0.
В дебюте второго тайма в штрафной соперника нарушили правила на Даниилу Алефиренко, но свисток судьи промолчал. Чуть позже неплохо пробивал Максим Лунев - мяч пролетел рядом со штангой.
Потом момент организовали Даниил Алефиренко и Максим Лунев. Последний отдал хорошую передачу на Владимира Белоцерковца, хорошо пробил, но голкипер "Нефтчи" выручил свою команду.
Во второй половине второго тайма Дмитрий Хомченовский хорошо пробивал со штрафного, голкипер смог справиться с непростым ударом. Алефиренко добивал мяч с близкого расстояния, но не сумел попасть в створ.
А на 71-й минуте "Заря" все же забила со штрафного. Максим Лунев не оставил шанса вратарю, прекрасно исполнив стандарт - 2:0. Не прошло и 10 минут, как Ловро Цвек, ударом с близкого расстояния расстрелял ворота «Нефтчи» - 3:0. 82-я минута и снова гол. Дубль оформил Максим Лунев - 4:0.
В конце встречи шанс забить был и у соперника, но Даниил Хмеловский, который вышел на поле на шестидесятой минуте, продемонстрировал хорошую реакцию. В итоге уверенная победа луганской «Зари» - 4:0.
Уже в 14:00 луганчане проведут второй спарринг, на этот раз с ЛКС «Лодзь».
22.01.2020, Турция. 9:30. Товарищеский матч
"Заря" - "Нефтчи" (Кочкор-Ата) - 4:0 (1:0)
Голы: Дмитрий Хомченовский (44), Максим Лунев (71, 82), Ловро Цвек (77).
"Заря": Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Циганикс, Максим Лунев.
"Нефтчи": Михаил Паюш, Азамат Абдуллаев, Есенбек Усон, Ахромжан Умаров, Аброр Кадыралиев, Александр Игнатенко, Кайрат Изак, Манас Карипов, Умид иминную, Эльдар Молдождунусов.