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Заря в спарринге разгромила Нефтчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Кыргызстана

Заря в спарринге разгромила Нефтчи
Новина українською

Луганская "Заря" провела первый спарринг сегодняшнего дня с клубом Премьер-лиги Кыргызстана - "Нефтчи" (Кочкор-Ата).

Первая половина встречи проходила при полном преимуществе луганчан. Соперник изредка разбавлял декабря контратаками. Неплохие моменты были у Дмитрия Хомченовского, Владимира Белоцерковца. Единственное, чего не хватало до поры до времени, так это завершающего удара.

Гол назрел на 44-й минуте. Дмитрий Хомченовский взял игру на себя и решил не экспериментировать, пробив с линии штрафной - 1:0.
В дебюте второго тайма в штрафной соперника нарушили правила на Даниилу Алефиренко, но свисток судьи промолчал. Чуть позже неплохо пробивал Максим Лунев - мяч пролетел рядом со штангой.

Потом момент организовали Даниил Алефиренко и Максим Лунев. Последний отдал хорошую передачу на Владимира Белоцерковца, хорошо пробил, но голкипер "Нефтчи" выручил свою команду.

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Во второй половине второго тайма Дмитрий Хомченовский хорошо пробивал со штрафного, голкипер смог справиться с непростым ударом. Алефиренко добивал мяч с близкого расстояния, но не сумел попасть в створ.

А на 71-й минуте "Заря" все же забила со штрафного. Максим Лунев не оставил шанса вратарю, прекрасно исполнив стандарт - 2:0. Не прошло и 10 минут, как Ловро Цвек, ударом с близкого расстояния расстрелял ворота «Нефтчи» - 3:0. 82-я минута и снова гол. Дубль оформил Максим Лунев - 4:0.

В конце встречи шанс забить был и у соперника, но Даниил Хмеловский, который вышел на поле на шестидесятой минуте, продемонстрировал хорошую реакцию. В итоге уверенная победа луганской «Зари» - 4:0.

Уже в 14:00 луганчане проведут второй спарринг, на этот раз с ЛКС ​​«Лодзь».

22.01.2020, Турция. 9:30. Товарищеский матч

"Заря" - "Нефтчи" (Кочкор-Ата) - 4:0 (1:0)

Голы: Дмитрий Хомченовский (44), Максим Лунев (71, 82), Ловро Цвек (77).

"Заря": Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Циганикс, Максим Лунев.

"Нефтчи": Михаил Паюш, Азамат Абдуллаев, Есенбек Усон, Ахромжан Умаров, Аброр Кадыралиев, Александр Игнатенко, Кайрат Изак, Манас Карипов, Умид иминную, Эльдар Молдождунусов.

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В статье: Заря (Луганск) тренировочный сбор Нефтчи (Кочкор-Ата) чемпионат Кыргызстана
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Источник:
ФК Зоря

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.01.2020 в 12:57
а ДК ели выиграл 2-1 --так кто теперь на 2 место тянет
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