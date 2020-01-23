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Не хватает основы? Санжар привлекает к тренировкам Карпат 5 игроков юниорской команды

Премьер-лига
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Уже даже не молодежной

Не хватает основы? Санжар привлекает к тренировкам Карпат 5 игроков юниорской команды
Новина українською

Вчера на загородной базе в Брюховичах в рамках первого этапа подготовки к весенней части сезона состоялось два занятия футболистов львовских "Карпат".

Утром игроки занимались силовыми упражнениями в тренажерном зале и выполнили кросс, а уже после обеденного отдыха приступили к занятию на футбольном поле.

Кроме игроков "молодежки", которые уже традиционно тренируются вместе с "основой", Роман Санжар привлек к занятиям ребят из юниорской команды "Карпат": Владислава Мудрика, Валентина Гороха, Юрия Тлумака, Юрия Раделицкого и Максима Хланя.

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Сначала команда провела разминку, а затем игроки получили указания от тренерского штаба и начали интенсивную тренировку. Львовяне хорошо поработали над контролем мяча, сыграли в "квадрат", а в завершение провели двустороннюю игру.

Уже в субботу, 25-го января, "Карпаты" отправятся в Турцию, чтобы провести второй этап подготовки к весенней части чемпионата. Там у делегации "зелено-белых" будет два места дислокации: сначала львовяне будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.

Сбор продлятся до 15 февраля, а уже 22-го февраля львовяне дома на стадионе "Украина" будут принимать "Днепр-1".

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Карпати

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