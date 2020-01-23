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ТМ. Богданов забивает, Колос румынскую Астру побеждает

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцы сыграли свой второй спарринг в Турции

ТМ. Богданов забивает, Колос румынскую Астру побеждает
Новина українською

Ковалевский "Колос" провел свой второй матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. В четверг 23 января подопечные Руслана Костышина сыграли с румынской "Астрой".

Украинская команда повела в счете в середине первого тайма после дальнего удара новичка Андрея Богданова.

"Астра" с пенальти счет сравняла, однако "Колос" в конце второго тайма вырвал победу благодаря индивидуальным действиям Антюха. 2:1

Следующий поединок ковалевцы сыграют с командой "Приштина" (Косово). Игра запланирована на 26 января.

"Колос" (Ковалевка) - "Астра" (Джурджу, Румыния) 2:1

Голы: Богданов (21), Антюх (89) - Георге (33).

"Колос" (1-й тайм): Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Ореховский, Ильин, Морозко (Волков), Лысенко.

"Колос" (2-й тайм): Яшков, Ефремов, Максименко, Игрок на просмотре, Парамонов, Емец, Задоя, Игрок на просмотре, Смирный, Сорокин (Соловейчикс), Бондаренко (Антюх).

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В статье: Астра (Джурджу) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
23.01.2020 в 21:27
6 игроков Колоса раньше в Десне играли ... )))
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